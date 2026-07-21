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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Fahrstreifenwechsel auf der BAB

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Montag (20.07.2026) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27, zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede, Fahrtrichtung Cuxhaven.

Ein 38-jähriger aus Schwanewede beabsichtigte mit seinem PKW Tesla vom Überhol- auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er die dort fahrende 70-jährige aus Bremen in ihrem PKW Hyundai. Die Fahrzeuge kollidierten erst miteinander und danach mit der Seitenschutzplanke.

Der Hyundai drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Bremerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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