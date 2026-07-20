Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW auf der BAB27 im Bereich Schwanewede vermutlich durch Steinwurf beschädigt

Cuxhaven (ots)

BAB27/Schwanewede. Am Sonntagnachmittag (19.07.2026) befuhr eine 35-jährige Frau aus Bockhorn gegen 17:20 Uhr mit ihrem PKW die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode, als eine bislang unbekannte Person vermutlich einen Stein von einer Autobahnbrücke zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede warf.

Ihr Citroen C1 wurde hierdurch beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro. Der Verursacher konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen eine bislang unbekannte Person eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743-928-0) zu melden.

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