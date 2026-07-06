Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert und übermüdet auf der BAB27 verunfallt +++++ Unter massivem Alkoholeinfluss in Cuxhaven unterwegs

Cuxhaven (ots)

Altenwalde/BAB27. Am gestrigen Sonntagmorgen (05.07.2026) kam es gegen 06:15 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Cuxhavener war hierbei mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum verunfallt.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Des Weiteren gab es Hinweise darauf, dass der Mann am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen sein könnte. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird.

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Cuxhaven. Am gestrigen Sonntagabend (05.07.2026) meldete eine aufmerksame Zeugen gegen 20:30 Uhr einen augenscheinlich stark alkoholisierten PKW-Fahrer im Bereich der Papenstraße in Cuxhaven.

Das Fahrzeug konnte im Anschluss im unmittelbaren Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer, ein 57-jähriger Cuxhavener, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

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