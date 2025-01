Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Gelddiebstahl in Tankstelle in Cuxhaven - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstagabend (04.01.2025) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Diebstahl von Bargeld in einer Tankstelle im Strichweg in Cuxhaven. Ein 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hatte hierbei einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag erlangt und war im Anschluss vom Tatort geflüchtet.

Er konnte jedoch im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde das entwendete Bargeld sowie unter anderem ein Taschenmesser aufgefunden, sodass die Tat juristisch als so genannter Diebstahl mit Waffen eingeordnet wird. Die Staatsanwaltschaft Stade beantragte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, welcher am gestrigen Montag durch das Amtsgericht Cuxhaven erlassen wurde. Der Mann wurde im Anschluss in einer Justizvollzugsanstalt gebracht.

Mögliche Tatzusammenhänge zu einer versuchten Tat am vergangenen Donnerstag (02.01.2025) in einem Geschäft im Heinrich-Grube-Weg in Cuxhaven und zu zwei ähnlichen Taten aus Mitte Dezember, hier wurde ebenfalls Bargeld an zwei Tankstellen erlangt, werden geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

