Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeieinsatz in Cuxhaven-Sahlenburg

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (10.04.2024) kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Straße Heidhöhn in Cuxhaven-Sahlenburg. Die Polizei erhielt Hinweise, dass sich eine dort lebende Seniorin in einem schlechten Gesundheitszustand befinden könnte. Vor Ort konnte die Seniorin nur noch tot aufgefunden werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände, auch in Richtung einer möglichen Vernachlässigung, zu klären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell