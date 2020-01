Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Landhandel

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht zum 28.01.2019 drangen unbekannte Täter nach dem Aufbrechen einer Tür in einen Landhandel in der Geestensether Straße in Köhlen ein. Aus dem Verkaufs- bzw. Ausstellungsraum wurden diverse Kettensägen und andere Geräte entwendet. Hierunter befinden sich auch Mähroboter der Marke Husqvarna. Für den Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

