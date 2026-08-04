Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mann zu Fuß auf Bundesautobahn (A) 7 unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Montagmittag, 03.08.2026, teils mit einem Fahrrad, teils zu Fuß auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Berkhof in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs gewesen und hat versucht, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover meldeten mehrere Verkehrsteilnehmende gegen 12:30 Uhr einen 27 Jahre alten Mann auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg. Der Mann war teilweise entkleidet und führte einen Hockeyschläger mit sich, mit dem er versuchte, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten.

Sofort eingesetzten Polizeikräfte trafen den Mann kurze Zeit später auf der Autobahn an und brachten ihn unter Kontrolle. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Auf der A 7 stellten die Beamtinnen und Beamten zudem das Fahrrad und den Hockeyschläger sicher.

Die Polizei Hannover bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die durch den Mann gefährdet wurden oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /ef, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell