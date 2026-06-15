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POL-H: Vahrenheide: Radlader von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag, 04.06.2026, und Montagmorgen, 08.06.2026, einen Radlader von einer Baustelle in Hannover-Vahrenheide entwendet. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach der Baumaschine und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe für Kfz-Diebstähle des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten bislang unbekannte Täter einen Radlader des Herstellers Atlas Weycor. Die Baumaschine stand im Tatzeitraum am Straßenrand bei einer Baustelle der Straße "Am Jagdstall" in Höhe der Straße "Fliegerlust".

Zwei Mitarbeiter der betroffenen Tiefbaufirma stellten den Diebstahl am Montagmorgen fest und informierten die Polizei. Wie die Täter den Radlader abtransportierten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei veröffentlicht im Rahmen der Fahndung ein Foto des entwendeten Radladers.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, ram

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