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POL-H: Vahrenwald: Polizei sucht nach vermisstem 29-Jährigen

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Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 29-jährigen Daniel G aus Hannover-Vahrenwald. Alle bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlicht Fotos des Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover hatten Angehörige des Vermissten zuletzt am 25.05.2026 Kontakt zu ihm. Da sie ihn seit einer Woche nicht mehr erreichen konnten, meldeten sie ihn am gestrigen Montag, 01.06.2026, als vermisst. Da der Gesuchte dringende medizinische Behandlung benötigt, leitete die Polizei umgehend eine Suche mit mehreren Streifenwagen nach ihm ein. Da er allerdings noch nicht angetroffen werden konnte, wendet die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit. Daniel G. ist ca. 180 cm groß und von schlanker Statur. Die Bekleidung, die er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Daniel G geben können oder ihn seit dem 25.05.2026 gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /dok, pol

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