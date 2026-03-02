Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Uetze vermisst - Polizei bittet um Hinweise!

Hannover (ots)

Seit dem 01.03.2026 sucht die Polizei nach der 15-jährigen Mia S. aus Uetze. Da die Jugendliche möglicherweise auf medizinische Hilfe angewiesen ist, eine Eigengefährdung anzunehmen ist und bislang alle polizeilichen Maßnahmen erfolglos blieben, veröffentlicht die Polizei Hannover nun Fotos der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Zuletzt wurde die Vermisste von ihren Eltern am Sonntagnachmittag beim Verlassen der Wohnung nahe der Burgdorfer Straße in Uetze gesehen. Nachdem die Jugendliche bis 21:00 Uhr nicht zurückgekehrt war, meldeten die besorgten Eltern ihre Tochter bei der Polizei als vermisst.

Die Vermisste ist ca. 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange, lockige, dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die Jugendliche mit einer schwarzen Jogginghose, einem braun-roten Hoodie und einer schwarzen Jacke bekleidet. Auf den Fotos, die für die Suche zu Verfügung gestellt wurden, ist Mia S. mit genau dieser Bekleidung abgebildet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Jugendliche sich zwischenzeitlich umgezogen hat. Aufgrund ihres Zustands besteht die Möglichkeit, dass Mia S. auf medizinische Versorgung angewiesen sein könnte.

An der Suche im Bereich Uetze und der angrenzenden Regionen beteiligten sich mehrere Streifenwagen der Polizei. In den Nachtstunden des 01.03.2026 auf den 02.03.2026 suchte auch ein Polizeihubschrauber nahegelegene Waldstücke ab. Die bisher durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der Vermissten, sodass die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Mia S. ist grundsätzlich zu Fuß unterwegs, kann zwischenzeitlich aber auch den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass sie sich in Richtung Süddeutschland begeben haben könnte.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Mia S. nimmt die Polizeiinspektion Burgdorf unter der Rufnummer 05136 961-4115 entgegen. Bei akuten Sichtungen wird gebeten den Notruf 110 zu wählen./ pol, trim

