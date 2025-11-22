Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 53-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Mittels Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Neustadt am Rübenberge nach einem seit Freitag, 21.11.2025, vermissten Mann. Das letzte Lebenszeichen des 53-Jährigen erhielt die Freundin des Mannes am Montag, 17.11.2025. Diese meldete ihn nun bei der Polizei als vermisst. Alle Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos, weshalb die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise bittet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der zuständigen Polizei in Neustadt am Rübenberge bestand zwischen der 50-Jährigen und ihrem Freund zuletzt am vergangenen Montag telefonischer Kontakt. Nachdem der vermisste Oliver B. aber zu einem vereinbarten Treffen nicht erschienen und er auch telefonisch nicht mehr zu erreichen war, meldete sich die Frau bei der Polizei.

Einsatzkräfte stießen in der Wohnung auf persönliche Gegenstände, die der 53-Jährige zurückgelassen hatte, darunter auch Medikamente, auf die er aufgrund einer Erkrankung angewiesen ist. Es ist daher anzunehmen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Oliver B. ist circa 1,95 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trägt kurze braune Haare mit auffällig hoher Stirn. Hinweise auf die zum Zeitpunkt seines Verschwindens getragene Kleidung liegen nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt am Rübenberge unter der Telefonnummer 05032-8018115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle beziehungsweise über Notruf 110 zu melden. /ram

