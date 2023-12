Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer bei Kollision mit Baum bei Schwüblingsen schwer verletzt - Polizei sucht nach unbekannten Ersthelfern

Hannover (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 125 nahe Schwüblingsen ist am Freitag, 08.12.2023, ein 33-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach mehreren Ersthelfern, darunter eine Ärztin, und bittet diese, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr der 33-Jährige am Freitagabend gegen 18:10 Uhr die Kreisstraße 125 (Beerbuschstraße) aus Richtung Schwüblingser Kreisel kommend in Richtung Schwüblingsen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Bei der Kollision zog sich der 33-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus musste. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Laut Angaben eines Zeugen befanden sich am Unfallort mehrere Ersthelfer, die sich um den Verletzten kümmerten, bis der Rettungsdienst eintraf. Unter den Ersthelfern soll sich auch eine Ärztin befunden haben. Die Polizei bittet die Personen, sich unter der unten genannten Telefonnummer zu melden.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden ebenfalls gebeten, den Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover zu kontaktieren. Dieser ist unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu erreichen. /ram

