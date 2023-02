Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter zerkratzt 18 Autos in Hannover-Oststadt

Hannover (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 24.02.2023, 15:30 Uhr bis Samstagabend, 25.02.2023, 21:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Am Welfenplatz" insgesamt 18 Pkw beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die betroffenen Fahrzeuge standen alle am Fahrbahnrand der Straße "Am Welfenplatz" in der hannoverschen Oststadt. Am späten Samstagnachmittag meldete sich der Eigentümer eines beschädigten Pkw in der Wache der Polizeiinspektion Hannover, um Anzeige zu erstatten. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fest, dass insgesamt 18 Fahrzeuge verschiedener Hersteller betroffen sind. Die Pkw wurden alle durch einen spitzen Gegenstand beschädigt, welcher wellenförmige Lackkratzer als Schadensbild hinterließ. Bei allen Fahrzeugen war lediglich die Beifahrerseite von den Beschädigungen betroffen.

Die Tathintergründe sind noch unklar. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Hannover hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen die Hinweise zu der Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /aw, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell