Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die unbekannten Geldabheber?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Die Polizei sucht mithilfe von Bildern aus Geldautomaten nach zwei bislang unbekannten Tätern, welche im Verdacht stehen, mit der EC-Karte eines 21-Jährigen Geld an Bankautomaten abgehoben zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover hoben zwei Unbekannte - ein Mann und eine Frau - mit der EC-Karte eines 21 Jahre alten Mannes im Zeitraum zwischen 01.09.2020, 05:25 Uhr, und 02.09.2020, 12:50 Uhr, mehrmals Geld ab. Bei insgesamt vier Transaktionen in den Bankfilialen an der Pumpstraße (Anderten) und am Hauptbahnhof (Mitte) wurde von den Tätern eine Summe im mittleren dreistelligen Bereich abgehoben. Ebenfalls wurde noch ein Versuch unternommen, in einer Bankfiliale an der Bahnhofstraße eine weitere Summe abzuheben. Dieser scheiterte jedoch.

Am 10.09.2020 bemerkte der 21-Jährige im Online-Banking verdächtige Abbuchungen und meldete sich bei seiner Hausbank. Diese sperrte umgehend die EC-Karte. Der junge Mann erstattete zudem eine Anzeige bei der Polizei. Er vermutet, dass er seine Geldkarte im Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes am Ohefeldweg in Hannover verloren hat. Noch ist unklar, wie der Täter und die Täterin das Geld ohne Geheimzahl abheben konnten.

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Da bisherige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, erhoffen sich nun die Ermittler mithilfe der Bilder aus den Geldautomaten Hinweise aus der Bevölkerung.

Die mutmaßliche Täterin hat schwarze lange Haare. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Jacke, einen dunklen Pullover mit weißen Kapuzenkordeln, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Adidas-Hose mit weißen Streifen auf der Rückseite. Die gesuchte Frau hatte eine blaue Nike-Bauchtasche bei sich.

Der mutmaßliche Täter ist circa 30 Jahre alt, hatte einen Drei-Tage-Bart und braune Haare. Er trug eine schwarze Steppjacke, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Zudem trug er einen dunkelblauen Mund-Nase-Schutz.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell