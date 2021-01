Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Zwei Seniorinnen durch Brand leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurden in Lehrte am Dienstagnachmittag, 26.01.2021, zwei Personen leicht verletzt. Die betroffene Bewohnerin verließ selbstständig mit leichten Verletzungen ihre Wohnung an der Goethestraße. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler aus Hannover geriet gegen 15:35 Uhr das Mobiliar der 64-jährigen Bewohnerin in Brand. Die Frau war zu dem Zeitpunkt offenbar in der Wohnung, der genaue Hergang der Brandentstehung ist jedoch unklar. Die Flammen breiteten sich in der ganzen Erdgeschosswohnung bis in das Treppenhaus aus. Die Seniorin konnte sich aus der brennenden und verrauchten Wohnung ins Freie retten. Auch ein Teil der Nachbarn verließ mit Hilfe der alarmierten Polizeikräfte und der Feuerwehr rechtzeitig das Haus. Allerdings war eine Evakuierung über das Treppenhaus aufgrund des Rauchs nicht möglich. Die Frau sowie eine weitere Seniorin (95 Jahre alt) aus dem zweiten Obergeschoss wurden durch Rettungskräfte vor Ort betreut und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gefahren. Beide sind leicht verletzt.

Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus, auch gab es Brandschäden in weiteren Gebäudeteilen. Die zuständige Wohnungsgesellschaft richtete kurzfristig eine Anlaufstelle für die Betroffenen ein. Die Brandermittler der Polizei schätzen den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Sie leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die 64-Jährige ein. /nzj, ram

