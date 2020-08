Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: Mutmaßliche Täter nach Einbruch festgenommen

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22.08.2020, ist es zu einem Wohnungseinbruch an der Podbielskistraße gekommen. Die Polizisten konnten im Nahbereich drei Tatverdächtige festnehmen und das Diebesgut sicherstellen.

Zeugen waren gegen 00:35 Uhr auf drei Personen aufmerksam geworden, die sich auffällig an einer Souterrainwohnung an der Podbielskistraße zu schaffen machten. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Liebigstraße. Die alarmierten Polizeibeamten konnten im Bereich des Wittekamps drei männliche Personen (18,17,16) antreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben diese ein Fenster aufgehebelt und ein Laptop sowie eine Festplatte gestohlen. Die Festplatte und der Laptop wurden bei einer Absuche unweit des Festnahmeortes gefunden. Gegen die drei Tatverdächtigen wird nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ermittelt. /mr

