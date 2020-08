Polizeidirektion Hannover

POL-H: E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 22.08.2020, ist es in der Unterführung am Hauptbahnhof (Lister Meile) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Hannoveraner ist gegen einen Metallpfeiler gefahren, gestürzt und hat sich beim Aufprall Kopfverletzung zugezogen.

Der 23-Jährige fuhr mit einem gemieteten E-Scooter vom ZOB durch den Tunnel in Richtung des Ernst-August-Platzes. Gegen 06:20 Uhr kollidierte er mit einem Brückenpfeiler in der Unterführung entlang der Lister Meile und stürzte. Nach dem Sturz ging er zur Wache der Bundespolizei und meldete den Unfall. Von dort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Da er gegenüber der Polizei angab, zuvor berauschende Mittel konsumiert zu haben, wurde eine Blutprobe genommen. Außerdem fanden die Beamten bei ihm weitere Drogen. Der 23-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. /mr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell