POL-H: Kirchrode: 64-Jährige von Stadtbahn erfasst

Hannover (ots)

Am Freitagvormittag, 29.11.2019, ist eine Hannoveranerin an der Stadtbahnhaltestelle Großer Hillen beim Ein- oder Aussteigen in/aus einer Stadtbahn zwischen diese und den Bahnsteig geraten. Beim Anfahren der Bahn ist sie mehrere Meter mitgeschleift worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Zeugen die Dame kurz nach 08:00 Uhr bemerkt, als sie zwischen Stadtbahn (TW 3000) und Bahnsteig geraten war. Im weiteren Verlauf fuhr die Bahn der Linie 5 in Richtung Stöcken an. Dabei wurde die blinde 64-Jährige mitgeschleift und blieb schwer verletzt auf dem Gleiskörper liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie sofort in ein Krankenhaus. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen - Lebensgefahr besteht nicht. Der 57-jährige Fahrer der Bahn bemerkte den Unfall nicht.

Bisher ist der Polizei unklar, ob die 64-Jährige in die Stadtbahn einsteigen oder aus dieser aussteigen wollte. Eine Videosicherung innerhalb der Bahn wurde veranlasst. Darüber hinaus suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /has, now

