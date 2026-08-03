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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Kleinkraftradfahrer verletzt sich nach Kollision mit Wild schwer

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Sonntagabend (02.08.) gegen 22:20 Uhr erlitt ein Kleinkraftradfahrer nach einer Kollision mit einem Reh auf der Geldernsche Straße schwere Verletzungen.

Ein 41- jähriger Mann aus Kleve befuhr die Geldernsche Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. Kurz vor der Einmündung Vluynbuscher Straße überquerte ein Reh aus dem angrenzenden Waldgebiet die Fahrbahn. Hierbei stieß der Kleinkraftradfahrer mit dem Wild zusammen, stürzte und rutschte über die Fahrbahn.

Der 41-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen, woraufhin er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde.

Nach Überprüfung der Personalien des Klevers konnte eingesetzte Beamte feststellen, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Klever wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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