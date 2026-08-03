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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Inbrandsetzung eines Baggers

Rheinberg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (30.07.), 16 Uhr und Freitag (31.07.), 06:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen Bagger, der auf einer Baustelle an der Alpener Straße abgestellt war.

Die Baustelle befindet sich am Bahnübergang Rheinberg Millingen. Die Straße ist derzeit für den Verkehr gesperrt und lediglich für Fußgänger überquerbar.

Im Tatzeitraum entwendeten die Unbekannten zunächst Dieselkraftstoff aus dem Bagger und zündeten im Weiteren das Innere des Führerhauses an. Hierdurch wurde der Bagger so stark beschädigt, dass er nicht mehr funktionstüchtig ist.

Die Täter entwendeten insgesamt etwa 40 Liter Dieselkraftstoff.

Wer hat im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260731-1058

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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