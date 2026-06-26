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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter stiehlt Senior Armbanduhr - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Abend des Donnerstags gegen 23:45 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter eine hochwertige Armbanduhr, als ein 72- jähriger Mann aus Wesel sein Fahrzeug verließ, welches er an der Straße Am Lilienveen abstellte.

Der 72- Jährige parkte seinen Pkw in einer Garage, deren Zufahrt Am Lilienveen gelegen ist. Beim Verlassen seiner Garage sprach ihn ein unbekannter Mann an und fasste ihn hierbei auch an Armen und Beinen an.

Im Weiteren soll der Mann auch am Arm des Seniors gezogen und sich dann zu Fuß in Richtung Fusternberger Straße entfernt haben.

Der Weseler bemerkte den Diebstahl seiner Armbanduhr und informierte die Polizei, die den Mann aber nicht mehr antreffen konnte.

Der Unbekannte wird als männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlank, mit dunklen, kurzen Haaren und dunklem Bart beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und die Hinweise zu dem Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 260626-0030

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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