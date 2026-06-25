Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Gaststätteneinbruch

Moers - (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25.06.) drang eine unbekannte Person gegen 01:30 Uhr in eine Gaststätte auf der Düsseldorfer Straße in Moers-Asberg ein.

An der linken Gebäudeseite schlug der Täter im Erdgeschoss ein Fenster ein und gelangte in die Gaststätte. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld.

Der männliche Täter war von schlanker Statur und bekleidet mit hellem Oberteil, heller Hose und Sportschuhen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260625-0200

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