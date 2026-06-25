Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter bricht in Angelgeschäft ein - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter gegen 03:34 Uhr in ein Angelfachgeschäft an der Keramagstraße ein.

Der Unbekannte hebelte zunächst einen Metallgitterschutz aus seiner Verankerung und im weiteren Verlauf das dahinter liegende Fenster auf und gelangte so in das Gebäude.

Hier betrat er die Räumlichkeiten und löste die Alarmanlage aus. Ob er etwas entwendete ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

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