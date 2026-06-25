Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Montag (22.06.), 16 Uhr, bis Mittwoch (24.06.), 19 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Wohnhaus auf der Hauptstraße in Hamminkeln-Ringenberg ein.

Die Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür auf der Gebäuderückseite in das Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume.

Was die Täter entwendeten ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281/ 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260624-2047

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