Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Ein schwerstverletzter Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Hamminkeln (ots)

Am Montag (01.06.) kam es gegen 15:30 Uhr auf der Van-de-Wall-Straße/ Stapelsweg zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines dreirädrigen Pedelecs schwerste Verletzungen erlitt.

Ein 75- jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem dreirädrigen Pedelec den abgesetzten Fahrradweg neben der Van-de-Wall-Straße in Fahrtrichtung Dingden und beabsichtigte im Kreuzungsbereich die Van-de-Wall-Straße zu queren um die Fahrt auf dem Stapelsweg in südlicher Richtung fortzuführen.

Er hielt kurz vor der Kreuzung an und querte dann den Kreuzungsbereich, wo er mit dem Pkw eines 19- jährigen Mannes aus Wesel zusammenstieß. Dieser befuhr die Van-de-Wall-Straße in Fahrtrichtung Dingden.

Der 75-jährige erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Der 19-jährige erlitt leichte Verletzungen.

/cd

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