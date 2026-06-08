POL-WES: Kamp-Lintfort - Jugendlicher Radfahrer verletzt - Polizei bittet um Hinweise
Kamp-Lintfort (ots)
Ein 15- jähriger Kamp-Lintforter verletzte sich am 03.06.2026 bei einem Fahrradsturz nach einem Ausweichmanöver leicht.
Der Jugendliche befuhr mit dem Fahrrad gegen 11:25 Uhr einen Seitenweg der Moeser Straße hinter dem dortigen Kindergarten. Im Bereich einer Unterführung kam ihm ein mit zwei Frauen besetzter E-Scooter entgegen. Der 15- Jährige musste ausweichen um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht.
Die beiden ca. 18- 20 Jahre alten Frauen auf dem E-Scooter entfernten sich, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Ihr Erscheinungsbild beschreibt der 15- Jährige als deutsch mit dunklen Haaren.
Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.
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