Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrskommissariat sucht bei Verkehrsunfall beschädigten Pkw

Moers (ots)

Am Dienstag (02.06.) in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 8 Uhr stieß ein 11-jähriger Junge aus Moers auf der Humboldtstraße mit seinem Fahrrad mit einem geparkten Pkw zusammen.

Der 11-Jährige wurde daraufhin von zwei ihm unbekannten Frauen angesprochen, woraufhin er Angst bekam und seinen Weg zur Schule weiter fortsetzte.

Der Junge schilderte den Vorfall am Abend seinen Eltern, die die Polizei in Kenntnis setzten.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht nun die Frauen oder andere Zeugen, die Hinweise zu dem vermutlich beschädigten Pkw geben können.

Der Pkw soll an der Humboldtstraße in Höhe der Hausnummer 36 abgestellt gewesen sein. Nähere Informationen zum Fahrzeug liegen nicht vor.

Der Junge blieb unverletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0.

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