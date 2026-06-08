Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei bittet um Hinweise nach Einbruchsdiebstahl mit Entwendung eines Pkw

Moers (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, verschafften sich in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Westerbruchstraße.

Die Täter gelangten über das Aufhebeln einer Hintertür in das Haus und durchsuchten es. Im Inneren entwendeten sie ein Portemonnaie, Fahrzeugpapiere und Schlüssel, u. a. für einen BMW, der im Weiteren ebenfalls gestohlen wurde.

Hierbei handelt es sich um einen schwarzen BMW der 6er Reihe (663C) mit dem Kennzeichen MO-RS36.

Zeugen wurden auf verdächtige Geräusche in der Nacht gegen 3 Uhr aufmerksam, hatten diesen aber zunächst keine besondere Bedeutung beigemessen.

In der Nähe zur Westerbruchstraße kam es auf der Homberger Straße, der Scherpenberger Straße, Kornstraße, Kleestraße und dem Moosweg zu weiteren Einbruchsversuchen. Hier blieben die Täter jedoch erfolglos.

Ob die Taten mit einander in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, auffälligen Beobachtungen im Vorfeld und zur Tatzeit im Bereich von Moers Scherpenberg sowie zum Verbleib des entwendeten Pkw geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0.

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