Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte entwenden Porsche SUV - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht von Dienstag (19.05.) auf Mittwoch (20.05.) entwendeten unbekannte Täter einen Pkw der Marke Porsche auf der Nibelungenstraße in Utfort.

Der schwarze Porsche Macan GTS mit dem amtlichen Kennzeichen MO-CK300 parkte im Verlauf der Nibelungenstraße am Straßenrand. Das Fahrzeug war mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgerüstet.

Ein Zeuge konnte gegen 03:15 Uhr beobachten, dass sich der Pkw in Fahrtrichtung Tervoortstraße entfernte.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in dem Bereich der Nibelungenstraße und der umliegenden Straßen verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260520-1213

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