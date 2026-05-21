POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte entwenden hochwertigen Mercedes AMG
Zeugen gesucht
Neukirchen-Vluyn (ots)
Vergangene Nacht (21.05.2026) entwendeten unbekannte Täter einen Pkw in Neukirchen-Vluyn.
Der schwarze Mercedes AMG G63 parkte auf einem Parkplatz an der Etzoldstraße, als unbekannte Täter diesen gegen 03:20 Uhr entwendeten.
Der gestohlene Mercedes hat das amtliche Kennzeichen DU-K630.
Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes gesehen haben, oder weitere sachdienliche Angaben machen können.
Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 entgegen.
SW/Ref. 260521-0430
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