PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte entwenden hochwertigen Mercedes AMG
Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Vergangene Nacht (21.05.2026) entwendeten unbekannte Täter einen Pkw in Neukirchen-Vluyn.

Der schwarze Mercedes AMG G63 parkte auf einem Parkplatz an der Etzoldstraße, als unbekannte Täter diesen gegen 03:20 Uhr entwendeten.

Der gestohlene Mercedes hat das amtliche Kennzeichen DU-K630.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes gesehen haben, oder weitere sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 entgegen.

SW/Ref. 260521-0430

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren