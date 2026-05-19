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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte entfernten Kupferkabel von Firmengelände
Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Samstag (16.05.2026) auf Montag (18.05.2026) drangen Unbekannte auf ein Firmengelände an der Otto-Lilienthal-Straße ein.

Hierzu entfernten sie gewaltsam ein Zaunelement des Geländes und entwendeten Kupferkabel in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen oder Hinweisgeber.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220 an.

SW/ 260518-0557

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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