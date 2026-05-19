Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Digitale Variante des Heiratsschwindels

Polizei sucht mit Foto nach Tatverdächtigem

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem unbekannten Mann. Dieser steht im Verdacht, eine Frau aus Moers um eine erhebliche Summe Geld betrogen zu haben. Ein Richter des Amtsgerichtes Moers hat jetzt ein Foto des Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Fotos gibt es im Fahndungsprotokoll: https://polizei.nrw/fahndung/204083

Die Frau hatte den Mann Ende 2020 über eine Datingplattform kennengelernt und sich mit ihm auch in Moers getroffen.

Er gab ihr gegenüber an, dass er damals in Berlin gewohnt habe und anschließend ins Ausland gegangen sei. Dort habe er einen Autounfall gehabt und sei ausgeraubt worden. Deshalb hat die Frau dem Mann im Laufe der Zeit unter anderem höhere Geldsummen überwiesen.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Telefon 02841 / 171-0.

Diese Betrugsmasche wird auch als digitale Variante des Heiratsschwindels bezeichnet. Der Kontakt erfolgt in den meisten Fällen über soziale Netzwerke oder Online-Partnerbörsen.

Weitere Infos dazu gibt es Internet unter: https://lka.polizei.nrw/artikel/love-scamming-betrug-mit-vorgetaeuschter-liebe

BH/ Ref. 241005-1141

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