Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch bei der freiwilligen Feuerwehr (Korrektur des Tatzeitraumes)

Alpen (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in Alpen ein.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6276966

Mit dieser Meldung wird der Tatzeitraum korrigiert.

Dieser lag in der Zeit vom frühen Samstagabend (16.05.2026) bis etwa zum Sonntagmittag (17.05.2026).

Nach wie vor bitten wir darum, Hinweise zu Tat oder verdächtigen Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934-0 zu melden.

HS/ Ref.: 260517-1314

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell