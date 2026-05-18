Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch bei der freiwilligen Feuerwehr (Korrektur)

Alpen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Alpen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Tatverdächtigen eine Fensterscheibe eines Hallentors ein, um in das Gerätehaus zu gelangen. Dort entwendeten sie Akku-Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934-0 an.

SW/260517-1314

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell