PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch bei der freiwilligen Feuerwehr (Korrektur)

Alpen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Alpen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Tatverdächtigen eine Fensterscheibe eines Hallentors ein, um in das Gerätehaus zu gelangen. Dort entwendeten sie Akku-Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934-0 an.

SW/260517-1314

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:05

    POL-WES: Xanten - Zeugen gesucht nach Straßenraub in Xanten

    Xanten (ots) - Am 16.05.2026, gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 86-jährigen Frau aus Xanten. Im Kurpark in Xanten sprachen zwei unbekannte Frauen die 86-Jährige und boten ihr eine Massage an. Obwohl das Angebot nicht angenommen wurde, fingen die Unbekannten an, gegen den Willen der Xantenerin an, ihre Hand zu massieren. Dabei rutschte der Ehering der Geschädigten von der Hand und fiel auf ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:52

    POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Verkehrsunfallfucht

    Dinslaken (ots) - Am 15.05.2026 in der Zeit von 14:40 Uhr bis 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Angelikastraße in Dinslaken. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand stehenden PKW und eine in der Nähe befindliche Lichtzeichenanlage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren