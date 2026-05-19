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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Zeugen gesucht nach Einbruch in Bürocontainer (Korrektur)

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Samstag (17.05.2026) bis Montag (18.05.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Firmengelände an der Isselburger Straße im Ortsteil Loikum.

Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Gelände und brachen die Tür eines Baucontainers auf. Dort entwendeten sie Baumaterialien in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass durch die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes genutzt wurde.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281/107-0 entgegen.

SW/260518-0900

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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