Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Wesel - Festnahme nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl/ versuchtem räuberischen Diebstahl

Wesel (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.11.2924) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 17:45 Uhr einen Mann in einem Drogeriegeschäft an der Hohe Straße.

Dieser verstaute zunächst mehrere Drogerieartikel in einer mitgeführten Tasche und unter seiner Kleidung und versuchte sodann das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Der Detektiv konnte den Mann, einen 32-jährigen Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland, am Verlassen des Geschäfts hindern.

Der Mann hatte Waren im Wert von mehreren hundert Euro unter seiner Kleidung und in seiner Tasche versteckt. Der Georgier trat bis zum Eintreffen der Polizei aggressiv auf.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen den Mann im weiteren Verlauf fest. Er soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt werden.

/cd

