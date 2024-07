Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Baustellen-Container aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (23.07.2024) auf Mittwoch (24.07.204) brachen noch unbekannte Täter in einen Baucontainer ein, der sich auf einem Lagerplatz hinter dem Enztalbad in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz befand. Die Unbekannten knackten den Verschlussbolzen am Container und stahlen zwei Bohrmaschinen im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro daraus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

