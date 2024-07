Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler und Marbach am Neckar: Sattelzuglenker gefährdet mehrere noch unbekannte Verkehrsteilnehmende

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmende, die am Mittwoch (24.07.2024) gegen 21.15 Uhr in Poppenweiler und Marbach am Neckar von einem Sattelzuglenker gefährdet wurden. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 27-Jährige mit seinem Sattelzug zunächst die Ortsmitte von Poppenweiler. Auf seiner Fahrt in Richtung Marbach am Neckar kam er im Kurvenbereich des Kelterplatzes auf die Gegenfahrbahn, so dass die bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmenden dort ausweichen mussten. Die auf 30 km/h begrenzte Steinheimer Straße habe er zu schnell befahren. Während er die Kreisstraße 1695 zwischen Poppenweiler und Marbach am Neckar befuhr, versuchte er im Bereich eines Gefälles einen ebenfalls noch unbekannten Radfahrer zu überholen. Hierbei habe er den Mindestabstand von zwei Metern stark unterschritten. Darüber hinaus musste ein entgegenkommender weißer BMW, dessen Fahrerin oder Fahrer ebenfalls noch unbekannt ist, bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu verhindern. In Marbach am Neckar sei es zu einer Gefährdung eines weißen Busses gekommen, als der 27-jährige Sattelzuglenker vom König-Wilhelm-Platz wohl schwungvoll nach links in die Grabenstraße abbog. Auch der Bus, der aus der Grabenstraße heraus fahren wollte, musste in der Folge bis zum Stillstand abbremsen. Auch die Lenkerin bzw. der Lenker des Busses wird noch gesucht. Die weitere Fahrt setzte der Sattelzuglenker vermutlich ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit fort, bis er durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung gestoppt und kontrolliert werden konnte. Im weiteren Verlauf wurde der Führerschein des 27-Jährigen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

