POL-WES: Moers - Versuchter Diebstahl von Kupferelementen an Gräbern - Zwei Tatverdächtige werden festgenommen

Alpen (ots) - In der Nacht zum Montag (26.08.2024) drangen gegen 00:25 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in ein Computerfachgeschäft an der Lindeallee ein. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in das Geschäft. Zeugen beobachteten zwei tatverdächtige Männer, die aus dem Geschäft stiegen und im weitern Verlauf in Richtung Ulrichstraße ...

