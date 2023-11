Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

LKW-Fahrer gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Geldernsche Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen Verletzt wurden.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5655466

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht nun einen Lkw-Fahrer, den der 25-jährige Unfallverursacher nach Zeugenaussagen vor dem Unfall überholt hat.

Der Lkw war nicht an dem Unfall beteiligt.

Er war ebenfalls auf der Geldernsche Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort unterwegs und bog an der Kreuzung Geldernsche Straße / Weser Straße / An der Mühle nach links auf die Weser Straße in das Gewerbegebiet ab.

Das Verkehrskommissariat sucht den Lkw-Fahrer als Zeugen und bittet ihn, sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02842-934-0 bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell