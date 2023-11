POL-WES: Wesel - Dieb versucht Paketboten zu bestehlen - Zeugensuche

Wesel (ots) - Am Mittwochnachmittag (22.11.2023) gegen 17:20 Uhr begegneten sich zwei Fahrradfahrer auf dem Radweg der Weseler Straße und stürzten in Höhe der Hausnummer 79, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Sturz verletzte sich ein 73-jähriger Mann aus Wesel, welcher den Radweg in Richtung Büderich befahren hatte. Der andere Radfahrer, der dem ...

