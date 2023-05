Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schermbeck (ots)

Am Freitag gegen 14:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Schermbeck an der Kreuzung Marienthaler Straße / Am Voshövel . Ein 43-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem Pkw und seiner 37-jährigen Beifahrerin die Marienthaler Straße in Fahrtrichtung Hünxe-Drevenack. An der o.g. Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Pkw-Fahrer aus Hünxe, der mit seinem Fahrzeug die Straße Am Voshövel befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw des Hünxers und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 72-Jährige und die 37-Jährige wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in Weseler Krankenhäuser eingeliefert. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell