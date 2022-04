Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mann mit weißer Jacke und Fahrrad schlägt Seitenscheibe ein

Dinslaken (ots)

Am Freitag gegen 14.45 Uhr kehrte ein 32-jähriger Duisburger zu seinem Auto zurück, das er zuvor an einem Waldweg an der Franzosenstraße gegenüber der Hausnummer 40 geparkt hatte.

Dabei stellte er fest, dass ein Unbekannter in seinem Auto saß und die Seitenscheibe des roten Dacia eingeschlagen war. Er sprach den Mann an, der aus den Auto stieg, eine Bauchtasche des Duisburgers fallen ließ und mit einem silberfarbenen Herrenrad in Richtung Dinslaken flüchtete.

Beschreibung des Unbekannten:

circa 40 Jahre alt, 185 cm groß, braune "mittellange" Haare, ungepflegte Erscheinung, weiße Jacke und eine blutende Hand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell