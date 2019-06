Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Autodiebe hatten es auf Daimler-Benz abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitag, zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr, stahlen Diebe einen an der Wilhelminenstraße abgestellten weißen Daimler-Benz E 350 D (amtliches Kennzeichen: MO-TA 8591).

Ebenfalls einen Daimler-Benz (C-Klasse) stahlen die Unbekannten am gleichen Tag an der Einerstraße. Das graue Auto mit dem amtlichen Kennzeichen: WES-A 7679 parkte dort, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 06.40 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

