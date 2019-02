Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Jugendlicher beraubt

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr befand sich ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kamp-Lintfort an einer Bushaltestelle an der Kamperdickstraße.

Plötzlich erschienen vier Unbekannte, drohten dem Jugendlichen Schläge an und forderten Geld von ihm.

Daraufhin händigte er ihnen Bargeld aus. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung eines Geldinstituts.

Beschreibung der Männer:

1. Räuber

Zwischen 18 und 22 Jahren alt, kräftige Figur, trug eine rote Jacke und schwarze Schuhe. Der Mann war Bartträger.

Die anderen Beteiligten können nur vage beschrieben werden. Sie trugen dunkle Kapuzenjacken und dunkle Käppis. Einer der Männer fiel mit einem weißen Käppi auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

