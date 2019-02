Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher stehlen Fahrzeugbriefe, Goldringe und Powerbank

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus am Buttendicksweg eingebrochen.

Zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr hebelten sie ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten dort alle Räume. Die Unbekannten nahmen Fahrzeugbriefe, zwei Goldringe und eine Powerbank (mobiler Zusatzakku) mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

