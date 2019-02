Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unbekannte griffen in die Kasse

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr befanden sich zwei unbekannte Frauen in einem Bekleidungsgeschäft an der Ringenberger Straße.

Während eine der Unbekannten die Verkäuferin ablenkte, stahl die andere Frau Bargeld aus der Kasse.

Hiernach flüchteten die Diebinnen in Richtung Marin-Luther-Straße.

Beschreibung der Frauen:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur und waren dunkel gekleidet. Beide Frauen trugen lange, dunkle, zuammengebundene Haare und sprachen gebrochen Deutsch.

Eine Zeugen beschrieb sie als "marrokanisch" oder "tunesisch".

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

