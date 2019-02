Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Renitenter Fahrgast in der Straßenbahn

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06.40 Uhr stellte ein 52-jähriger Duisburger Straßenbahnfahrer am Bahnhofplatz fest, dass sich an der Endhaltestation noch ein Unbekannter in der Bahn befand.

Nach der Aufforderung die Bahn zu verlassen, protestierte der Mann lautstark und beleidigte den Duisburger. Plötzlich trat er nach dem Straßenbahnfahrer und verletzte ihn. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kurze Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

