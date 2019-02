Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Dinslaken (ots)

Am Freitag, 08.02.2019, gegen 16:25 Uhr kam es in Dinslaken auf der Bergerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem Pkw die L462 (Bergerstraße) aus Richtung Am Uhlensterz in Fahrtrichtung Grafschaft. Ihm entgegen kam eine 26-jährige Frau aus Gladbeck in deren Pkw. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der 38-Jährige mit seinem Pkw auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 26-Jährigen. Dabei wurde ihr Pkw herumgeschleudert und geriet ebenfalls auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 19-jähriger Mann aus Gladbeck mit seinem Pkw die L462 mit Fahrtrichtung Grafschaft. Er konnte dem herumgeschleuderten Pkw auf seinem Fahrstreifen nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in dessen rechte Fahrzeugseite. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit. Die 26-Jährige wurde aufgrund eines Schocks mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige klagte vor Ort über leichte Schmerzen in der linken Hand. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Sein Mitfahrer erlitt eine Unterarmfraktur. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell