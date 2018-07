POL-WES: Sonsbeck - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Sonsbeck (ots) - Am Sonntag, den 08.07.2018 befuhr ein 28-jähriger Mann aus Sonsbeck gegen 18:35 Uhr mit seinem PKW mit Anhänger die Xantener Straße von Sonsbeck in Richtung Xanten. Ca. 400 Meter hinter dem Kreisverkehr Xantener Straße/Pachland fiel ein Sofa, welches der 28-jährige zuvor auf dem Anhänger transportierte, auf die Gegenfahrbahn. Ein 54-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn, der mit seinem Motorrad die Xantener Straße in Richtung Sonsbeck befuhr, kollidierte mit dem auf der Fahrbahn liegenden Sofa und kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, und wurde einem Xantener Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

